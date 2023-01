Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR face apel, vineri seara, catre soferi sa nu mai circule pe drumurile unde este necesara interventia utilajelor de deszapezire, precizand ca, din cauza masinilor blocate pe carosabil in anumite sectoare, nu se poate interveni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere face apel la toți conducatorii auto sa nu mai circule pe DN2 (E85) pana cand utilajele nu vor finaliza intervențiile. In acest moment blocajele create de autovehiculele staționate pe carosabil fac imposibila intervenția cu material antiderapant.…

- ”Facem apel la toti conducatorii auto sa nu mai circule pe DN2 (E85) pana cand utilajele CNAIR nu vor finaliza interventiile. In acest moment blocajele creeate de autovehiculele stationate pe carosabil fac imposibila interventia cu material antiderapant”, a transmis, vineri, seara, CNAIR. Sursa citata…

- CNAIR face apel, vineri seara, catre soferi sa nu mai circule pe drumurile unde este necesara interventia utilajelor de deszapezire, precizand ca, din cauza masinilor blocate pe carosabil in anumite sectoare, nu se poate interveni. "Facem apel la toti conducatorii auto sa nu mai circule pe DN2 (E85)…

- Acțiune de deszapezire, in Pitești „Pregatite din timp pentru precipitațiile anunțate, sub forma de lapovița și ninsoare, din aceasta noapte, 14 utilaje ale societații Salpitflor Green S.A. au intervenit, insoțite de patru echipaje ale Poliției Locale, pe arterele principale și pe cele adiacente ale…

- Mai multe mașini ale Secției Salaj de Drumuri Naționale au intervenit in noaptea de duminica spre luni pentru a raspandi material antiderapant pe drumul european 81, in zona Meseș. Scaderea brusca a temperaturii au facut ca riscul apariției poleiului sa fie unul mare in aceasta zona unde an de an sunt…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre 4 autovehicule, autocamionul condus pe direcția Urziceni catre Buzau, de catre un șofer in varsta de 63 de ani, din București, 2 autoturisme staționate pe carosabil și o alta mașina condusa dinspre Urziceni catre Buzau,…

- Violeta Stoica Cutremurul care a avut loc joi dimineața, in zona Vrancea (pe teritoriul județului Buzau), cel mai mare din acest an, s-a simțit puternic și in Prahova. Deși nu a avut mai mult de 5,4 grade pe Richter, seismul produs la o adancime de 148,8 kilometri a provocat un val de comentarii in…