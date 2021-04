Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in perioada 29 aprilie-3 mai 2021. …

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a semnat luni contractele de concesionare pentru 20 de ani pentru utilarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda - Constanta (A2). “CNAIR…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat luni cu Rompetrol si MOL contractele de concesionare pentru utilarea, dotarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe autostrazile A1 si A2, urmand ca aici sa fie construite benzinarii si statii de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a semnat luni contractele de concesionare pentru 20 de ani pentru utilarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe rutele Nadlac – Sibiu (A1), Pitesti – Bucuresti (A1) si Cernavoda – Constanta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a semnat luni contractele de concesionare pentru 20 de ani pentru utilarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda - Constanta (A2), anunța news.ro.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A2 București - Constanța, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri, izolat sub 50 de metri, pe tronsonul kilometric 144 (Fetești) – 212 (Constanța) și pe…

- La finele saptamanii trecute, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat caștigatorii pentru procedura de achiziții publice „Concesiune de servicii in scopul utilarii/dotarii, operarii și intreținerii spațiilor pentru servicii aflate pe autostrazile din Romania deschise…