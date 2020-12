Lotul Rasnov - Cristian a fost dat in circulatie joi seara, incepand cu ora 19:00, cu aproximativ 9 luni inainte de termen, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al CNAIR, lotul, format din 6,3 kilometri de drum in regim de autostrada si 3,56 kilometri drum de legatura in regim de drum expres (patru benzi de circulatie), a fost dat in trafic dupa ce reprezentantii companiei de drumuri au facut receptia la terminarea lucrarilor. In cadrul acestui obiectiv au fost realizate doua pasaje pe autostrada, trei pasaje peste autostrada,…