- Proiectarea si executia largirii la 4 benzi a DN 7, Baldana - Titu, un contract de aproximativ 239 de milioane de lei, vor fi realizate de Asocierea SC Mavgo Holding SRL - SC Bdu Maxi Construct SRL, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa finalizarea…

- “In urma reevaluarii ofertelor conform deciziilor CNSC si Curtii de Apel Bucuresti, CNAIR a transmis vineri, 25.06.2021, adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare si Executie – Autostrada de Centura Bucuresti, km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a desemnat castigatorul contractului pentru proiectarea si executia lotului 3 al Centurii Bucuresti Nord, in lungime de aproape 9 kilometri. Este vorba despre IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., cu pretul de aproximativ…

- Astazi, Compania Naționala de Drumuri a desemnat caștigatorul pentru proiectarea și execuția drumului de legatura intre Oradea și A3, lucrare in valoare de circa 545 de milioane de lei, cu durata a contractului de 30 luni. Anunțul a fost facut, la Targu Mureș, de Ministrul Transporturilor și Infrastucturii,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția legaturii dintre Oradea și A3. Au fost transmise adresele de...

- Vineri, 18.06.2021, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru PROIECTARE SI EXECUTIE "Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)" ...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca noua oferte au fost depuse pentru... The post CNAIR: Noua oferte depuse pentru proiectarea și execuția a 9 kilometri din Autostrada Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Vineri, 23.04.2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect ”Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București km 0+000 – km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000”. Ofertantul desemnat castigator este NUROL INSAAT…