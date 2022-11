Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Audiovizualului nu are de gand sa treaca cu vederea știrile privind prezența miliardarului Elon Musk in Romania. A fost cel mai fierbinte subiect al weekend-ului, iar presa scrisa și TV-urile s-au duelat in exclusivitați. Traficul a curs, insa o buna parte din informațiile furnizate…

- Vestea ca Elon Musk a organizat o petrecere de Halloween unde invitata speciala ar fi fost Angelina Jolie a creat haos in țara noastra. Insa, in decursul zilei de astazi s-a dovedit ca totul a fost un zvon fals, deoarece actrița nu ar fi intrat pe teritoriul Romaniei. Iata unde a fost vazuta Angelina…

- A fost sau nu, pana la urma, Elon Musk in Romania? E o curiozitate pe care au avut-o destul de mulți romani, mai ales in contextul in ultimele zeci de ore a vuit Internetul despre posibila prezența a miliardarului fondator al Tesla si SpaceX, la Castelul Bran, la o petrecere de Halloween. In ciuda tuturor…

- Castelul Bran este una dintre cele mai de interes atracții turistice din Romania, mai ales din partea turiștilor straini. Acesta a revenit in atenția oamenilor in urma cu doua zile, cand s-a aflat vestea ca Elon Musk l-a inchiriat pentru o mega-petrecere de Halloween. Insa, cați știu cine este Dominic…

- Elon Musk și bogații lumii vin in Romania. Miliardarul face petrecere de Halloween la Castelul Bran, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood. Potrivit informațiilor, peste 200 de persoane vor lua parte la acest eveniment. Angelina Jolie a fost și ea invitata, iar actrița Julia…

- Castelul Bran este o destinație preferata de Haloween pentru mulți fani ai lui Bram Stoker și Dracula. Și cum castelul poate fi inchiriat pentru petreceri, cei care au suficienți bani nu se sfiesc sa il aleaga pentru o petrecere mare de Haloween. Se pare ca acesta este cazul lui Elon Musk, proprietarul…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, citate de AFP. Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe seful Parag Agrawal…

- Echipa ROMspace , formata din 9 tineri de la Liceul de Informatica din Bucuresti, a construit un microsatelit ce va fi lansat pe orbita anul viitor, cu o racheta SpaceX. Liceenii romani au decis sa construiasca primul lor satelit de buzunar dupa ce echipa de lansare Alba Orbital le-a recomandat acest…