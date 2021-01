CNA oprește testimonialele despre vaccinare. Care este cauza CNA informeaza radiodifuzorii ca spoturilor informative de tip testimonial aferente campaniei de informare și comunicare privind vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania nu mai trebuie difuzate. „Consiliul Național al Audiovizualului mulțumește radiodifuzorilor pentru implicarea in campania de informare a publicului privind procesul de vaccinare prin difuzarea spoturilor aferente. Totodata, avand in vedere ca Guvernul Romaniei a informat CNA ca acest proces a intrat deja intr-o alta etapa, va adresam rugamintea de a opri difuzarea spoturilor informative de tip testimonial realizate pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

