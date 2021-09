Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Maria Sorina Ceplinschi a castigat finalele de la barna si sol, desfasurate duminica la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), in timp ce Gabriel Burtanete s-a clasat pe locul al treilea la sarituri. La barna, Ceplinschi s-a impus cu 12,750, fiind urmata de croata…

- Maria Sorina Ceplinschi s-a calificat in doua finale, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). La masculin, Gabriel Burtanete, fost campion mondial si european de juniori, s-a calificat in finala de la sarituri cu a doua medie, 14,475. In competitia feminina, Romania…

- Sportiva romana Maria Sorina Ceplinschi s-a calificat, sambata, in finalele de la sol si barna, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). La sol, Ceplinschi a obtinut calificarea in finala cu a cincea nota, 12,300. La barna, romanca va intra in finala cu a treia nota, 12,600, dupa…

- Sportivul roman Gabriel Burtanete s-a clasat pe locul al patrulea in finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia). Burtanete a avut media de 14,375 puncte, incheind la 0,05 puncte de medalia de bronz, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane…

- Sportivii romani s-au calificat in alte doua finale la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia). Gabriel Burtanete a avut a doua medie in calificari la sarituri, 14,325, dupa britanicul Courtney Tulloch. Campionul mondial si european de juniori va concura, duminica, 5 septembrie,…

- Sportivii romani au reusit, vineri, alte doua calificari in finale la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia), prin Antonia Duta si Gabriel Burtanete. Gabriel Burtanete a avut a doua medie in calificari la sarituri, 14,325, dupa britanicul Courtney Tulloch. Campionul mondial…

- Gimnasta chineza Guan Chenchen a castigat medalia de aur la barna, marti, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in timp ce americanca Simone Biles a obtinut bronzul. Guan (16 ani) s-a impus cu 14,633 puncte, argintul revenit conationalei Tang Xijing, notata cu 14,233. Biles, care s-a retras din concursul…

- Gimnastul roman Marian Dragulescu (40 de ani) s-a clasat pe locul cinci in finala de la sarituri din cadrul Cupei Mondiale Challenge de la Osijek (Croatia). Dupa ce, in calificari, obtinuse a saptea medie (14,125), „Marocanul” a incheiat finala cu 14,399 puncte, dupa ce a fost notat cu 14,466 la prima…