CM de handbal feminin! România a fost surclasată de Danemarca Romania a fost invinsa categoric de Danemarca, scor 23-39. „Tricolorele” merg cu doua puncte in faza grupelor principale și pastreaza vii speranțele la calificarea in „sferturi”. Nationala Romaniei a pierdut categoric marti, la Herning, in fata a 12.000 de spectatori, ultimul meci din grupa E a Campionatului Mondial, chiar cu gazda Danemarca, scor 39-23 (21-10). Ambele echipe erau calificate anterior in grupele principale. Capitanul Cristina Neagu nu a jucat nici al treilea meci al Romaniei la CM. Prestația entuziasmanta din fața Serbiei, victorie 37-28 și un handbal modern, contraatacuri rapide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

