CM 2022 Qatar: Programul complet al competiției și orele la care vor putea fi urmărite meciurile Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar, programul complet al competiției Turneul final mondial se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, finala urmand sa aiba loc pe cea mai mare arena din Qatar – Lusail Stadium. Faza grupelor de la CM 2022 Qatar *Orele de disputare sunt cele ale Romaniei. Duminica 20 noiembrie Qatar – Ecuador… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

