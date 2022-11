Stiri pe aceeasi tema

- O propunere venita din randul societații civile vorbește despre posibilitatea conectarii intregului municipiu, non-stop, cu numai trei linii de noapte. ”Cu numai 3 linii de noapte, intreg municipiul Cluj-Napoca ar putea fi conectat 24/7. Alaturi de linia existenta 25N, inființarea unui traseu de noapte…

- Farul Constanta isi disputa momentan meciurile de acasa pe arena centrala a bazei sportive a "Academiei Hagildquo;, de la Ovidiu, iar pe petitionline.com a fost promovata o petitie pentru infiintarea unei linii de transport in comun care sa lege municipiul Constanta de stadionul de la Ovidiu, in zilele…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a sanctionat municipiul Cluj-Napoca pentru ca "dezavantajeaza persoanele fara posibilitati financiare, aflate in saracie, limitandu-li-se accesul in mijloacele de transport public." Sanctiunea vine dupa ce Consiliul Local stabilise anterior ca…

- Traseele a 40 de linii de transport public din Bucuresti sunt modificate in acest week-end. Vor fi restrictii provizorii de circulatie pentru mai multe evenimente care au loc in Capitala sambata si duminica.

- Mai multe evenimente vor avea loc in Capitala sambata si duminica. Printre acestea se numara „Maratonul International Bucuresti”, proiectul „Barbati pe Matasari” si „Strazi Deschise”.

- „Dupa ani de zile, prin inființarea ADI Transport, am reușit reintroducerea unor linii importante de transport public din zona limitrofa de nord a Piteștiului! Bascovul este de la 1 septembrie 2022 in inelul 1 de transport public de calatori. Impreuna cu primarul comunei Bascov am fost in traseu pentru…

- Mai multe evenimente vor avea loc in acest sfarsit de saptamana in Capitala pentru a caror organizare Comisia Tehnica de Circulatie a avizat o serie de restrictii, informeaza Primaria Municipiului Bucuresti.

- O furtuna s-a abatut ieri asupra Clujul, autoritațile au emis mesaje RO ALERT , de Cod Portocaliu valabile pentru zona Turda, Campia Turzii, Cluj Napoca și comunele invecinate. La Turda a fost inundata strada Ion Corvin, iar la Campia Turzii s-a rupt un stalp pe care se aflau mai multe cabluri de comunicații,…