- Romania a procedat corect in relația cu Ucraina in privința Canalului Bastroe, spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Romania a procedat corect in relația cu Ucraina in privința Canalului Bastroe, a spus la RFI Daniel Fenechiu, dupa ce țara vecina ar fi realizat unele lucrari de adancire…

- Minora Vatafu Cristina-Ana-Maria, in varsta de 14 ani, a disparut de la domiciliu din comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, informeaza Politia sambata seara, intr-un mesaj Ro-Alert. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru a o gasi. Adolescenta Vatafu Cristina-Ana-Maria, in varsta de 14…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo.Potrivit unui comunicat al CFR, in partea de sud est a tarii, pe raza judetelor aflate sub avertizarea de…

- Autoritațile au aflat despre starea avansata de degradare a planșeului Unirii inca din anul 2017, cand Gabriela Firea era primarul Capitalei, insa documentul a fost "ținut in sertar" astfel incat Firea sa paseze vina catre Nicușor Dan, conform Biletin de București ...

- Protecția Consumatorului a inchis cinci restaurante din București din cauza alimentelor expirate și a mizeriei. Inspectorii ANPC au facut mai multe controale la restaurante din zona Piața Alba Iulia din Capitala, iar cinci unitați au fost inchise temporar. Printre neregulile gasite s-au aflat alimente…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, astazi 6 ianuarie, pana la ora 21.00, pe Șos. Petricani, mun.București, limita cu orașul Voluntari, jud.Ilfov. Se vor efectua lucrari de reabilitare a trecerii la nivel cu calea ferata, situata pe Magistrala CFR 800. Traficul…

- Traficul rutier este restrictionat, astazi si maine, in București, cu ocazia manifestarilor publice de comemorare a 33 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, iar pe mai multe strazi parcarea va fi interzisa.

- Autoritațile pregatesc finalizarea formalitaților aferente procedurii de expropriere pentru reamenajarea și pietonalizarea Pieței 14 Iulie, precum și aprobarea despagubirilor in cazul lucrarilor de utilitate publica din zona cartierului Grigorescu.