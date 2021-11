Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe trotuar, in Cluj-Napoca. "Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata Stefan cel…

- Un barbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe trotuar, in Cluj Napoca, informeaza agerpres."Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulație, semnalat luni in jurul orei 14, in Piața Ștefan cel Mare din Cluj-Napoca. Impactul s-a produs intre o autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, care circula spre…

- Accident mortal. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulație semnalat luni, in jurul orei 14.00, in Piața Ștefan cel Mare. O autoutilitara a ajuns pe trotuar și a strivit un barbat. Potrivit primelor informații, șoferul a tras de…

- Un barbat de 67 de ani a murit in timp ce mergea pe trotuar, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani, in Piața Ștefan cel Mare, Cluj-Napoca.„Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulație semnalat in…

- Un clujean de 30 de ani a fost prins conducand sub influența drogurilor. Asta dupa ce marți seara acesta a avut un conflict cu un alt șofer, pe care l-a amenințat cu un cuțit. A fost reclamat la poliție, iar oamenii legii l-au prins imediat in trafic. O patrula din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Polițiștii tuturor secțiilor de poliție urbana și rurala din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au demarat ieri, incepand cu ora 11.00, acțiuni de informare și responsabilizare a cetațenilor, dar și de verificare a noilor prevederi, statuate in vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție au efectuat duminica activitați informativ-operative privind savarșirea unor fapte de furt din societați comerciale situate in municipiul Cluj-Napoca. In cadrul activitații, in jurul orei 15.30, polițiștii au depistat intr-un…