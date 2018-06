Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa-i fie intreprupte sau suspendate plațile de fonduri europene daca nu asigura independența Autoritații sale de audit de pe langa Curtea de de Conturi, avertizeaza Comisia Europeana, care a transmis recent Guvernului de la București o scrisoare in care și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Ilie Nastase, Ion Tiriac sau Simona Halep sunt printre numele uriase ale tenisului care au dat in judecata BNR-ul in trecut, intentia fiind de a reinclude arenele sportive in circuit. Cert e ca baza e in paragina, iar recent Senatul a aprobat proiectul de lege prin care arenele respective sa fie…

- Protestatarii au inceput sa se retraga din Piata Victoriei, unde au manifestat impotriva deciziei de miercuri a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In jurul orei 21,00, peste 200 de persoane s-au adunat in fata sediului Guvernului, scandand impotriva…

- Peste 200 de persoane protesteaza joi in Piata Victoriei nemultumite de decizia CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: Curtea coruptilor din Romania 39; 39;; Afara penalii din politica si demnitati…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a confirmat, pentru Libertatea, mitingul social-democraților din 9 iunie de la București, unde vor fi aduși membri și simpatizanți din intreaga țara, insa fara a fi impus de la ”centru” vreun numar anume de participanți pe fiecare județ. Liderul social-democraților…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

