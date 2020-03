Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar Martin Tudor, campion national de doua ori cu Steaua Bucuresti, a decedat luni, la varsta de 43 de ani, a anuntat Federatia Romana de Fotbal. "Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia, la varsta de 43 de ani, a lui Martin Tudor, fost antrenor cu portarii la echipa nationala…

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit. Tudor se afla la Reșița și a suferit un infarct fatal. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj și U Cluj.S-a retras in 2008 și a devenit antrenor cu portari. A antrenat la FCSB, U Craiova, Al Ittihad,…

- Martin Tudor a murit la doar 43 de ani, de infarct. El a fost portar pentru echipa Steaua. In 2010 s-a retras din activitate.„Sunt devastat... Am aflat acum vestea. A facut infarct, saracul! Nu-mi vine sa cred. Ce tragedie! Știu doar ca era la Reșița și a facut infarct. N-a mai putut fi salvat. Dumnezeu…

- Federatia Romana de Fotbal a luat decizia de a intrerupe toate competitiile de fotbal pana la finalul lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus, insa Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, nu este de acord cu intreruperea Ligii 1.Toate meciurile din Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 1 feminin,…

- Miodrag Belodedici, Adrian Mutu si Alexandru Pascanu au transmis, miercuri, in numele lor si al echipei nationale de fotbal a Romaniei, mesaje de sustinere pentru romanii izolati in strainatate din cauza coronavirusului. "In contextul epidemiei de coronavirus, tot mai muti romani din strainatate sunt…