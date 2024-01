Clubul Paris Saint-Germain este anchetat, deoarece ar fi incercat sa influenteze rezultatele Balonului de Aur 2021 in favoarea lui Leo Messi, jucatorul sau la acel moment. Nu este, insa, singurul scandal in care apare PSG. De exemplu, a devenit public faptul ca Gerald Darmanin, actualul ministru francez de Interne, ar fi ajutat clubul parizian PSG sa evite plata taxelor cu privire la transferul lui Neymar in 2017. Ulterior, publicațiile Le Monde si Mediapart au susținut ca gruparea ar fi facut lobby pentru ca Leo Messi, astfel incat acesta sa castige Balonul de Aur, intre 2020 si 2021. Concret,…