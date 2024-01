Intr-o dezvaluire șocanta, consilierul local PNL-Sector 1, Dan Podaru, a acuzat-o pe primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, de eșec in administrație și de atragerea a zero fonduri europene in aproape patru ani de mandat. Podaru, cunoscutul lector de la Facultate de Jurnalism, a reacționat in urma afirmațiilor facute de Armand intr-o emisiune de la Digi 24, afirmand ca aceasta manipuleaza și dezinformeaza opinia publica. Potrivit lui Podaru, Primaria Sectorului 1 condusa de Clotilde Armand a inregistrat excedent bugetar timp de trei ani consecutivi, cifrele aratand 430 milioane lei in 2021, 740…