- Marcel Ciolacu a lansat critici publice la adresa primarului Sectorului 1, printr-o postare pe Facebook in care mentiona prezenta deseurilor. In replica, Clotilde Armand a afirmat ca gunoaiele aduse in atentie de liderul social-democrat sunt rezultatul administratiei conduse de PSD.

- Consiliul Local Sector 1 a suspendat luni, sedinta extraordinara convocata de primarul Sectorului 1 in cadrul careia trebuia sa fie dezbatut si votat proiectul de buget pe anul 2023, anunta primaria intr-un comunicat oficial.Ceturile consilierilor locali sunt la un pas sa paralizeze școlile și alte…

- Consilierul local PSD, Alberto Caraian, și-a dat demisia dupa ce a intrat de sub duș la ședința online a Consiliului Sectorului 1. Anunțul a fost facut de biroul de presa al PSD. „In urma incidentului regretabil din timpul ședinței de astazi, 24 februarie 2023, a Consiliului Local Sector 1, consilierul…

- "Semnalez un lucru grav care se intampla astazi (joi, n.r.) in procesul in care Primaria Sectorului 1 condusa de Clotilde Armand a cerut rezilierea contractului cu operatorul de salubrizare Romprest. Astazi la ora 15.00 la Tribunalul București, avocații companiei Romprest au solicitat audierea ca martor…

- Liderul PSD Sector 1 Petre Florin Manole o acuza edilul Sectorului 1 Clotilde Armand ca restrictioneaza accesul in primarie sau la sedintele Consiliul Local persoanelor pe care nu le agreeaza sau care nu o aproba, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Catalin Drula a precizat, chestionat daca USR va sustine o noua candidatura a primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, ca de regula un primar in functie are in continuare prima sansa sa fie candidat. „E o jumatate de mandat, mai are inca o jumatate de mandat. Este foarte multa munca, intai ranesti…

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole, susține ca directoarea ADP Sector 1, Sorina Oancea, numita in funcție de primarul USR al Sectorului 1 Clotilde Armand, este „intr-un evident conflict de interese”, dupa ce „și-a angajat cumnatul – pe domnul Dvorscheak, șef peste parcarile din sector”. „Așadar,…