Clipe de groaza pentru o baimareanca de 90 de ani peste care a intrat un hoț in casa. Aceasta a fost legata la gura și la maini, iar hoțul a fugit cu bijuteriile din casa. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus recent punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat (19 ani) pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d și f Cod penal. „Probatoriul administrat in cauza a relevat faptul ca, in data de 13.07.2021, in jurul orei 22:00, inculpatul B.G. a patruns fara drept in locuința situata in Baia Mare, str. Gheorghe…