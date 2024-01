Clinică stomatologică din Galați, prădată de hoți! Ce au furat din cabinetul dentistului VIDEO In imagini se vede cum cei doi indivizi intra in clinica și profita de faptul ca nimeni nu este in sala de așteptare. Salonul era deschis, iar hoții au intrat cu maștile de protecție.Reprezentantul cabinetului de stomatologie spune ca i-au fost furați 2.500 de lei, iar cheia furata este de la o mașina parcata in apropiere.Oamenii legii din Galați au deschis o ancheta și ii cauta și acum pe infractori. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

