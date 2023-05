Astazi, invitata la microfonul Radio Iași, avem pe Feodora Frolov, originara din satul Climauți, comuna Mușenița, județul Suceava. Feodora Frolov este absolventa a unui masterat de limba rusa și didactica la Institutul de Stat de Limba Rusa „A. S. Pușkin” din Moscova, masterat a carui tema de dizertație se intituleaza – Medode de invațare ale structurilor fonetice folosite in comunicare in contextul actual al predarii limbii ruse. Astazi, cat și in ediția de saptamana viitoare, Feodora Frolov ne vorbește despre trecutul și prezentul satului Climauți, cu accent pe istoricul acestei frumoase localitați…