Climat: Londra reuneşte 51 de ţări pentru a pregăti COP26 Ministrii mediului si reprezentanti din 51 de tari se intalnesc duminica si luni la Londra pentru discutii cruciale pentru succesul conferintei ONU privind clima (COP26), programata in noiembrie la Glasgow(Scotia), noteaza AFP. Cu ocazia acestei intalniri, la care participa Statele Unite, China si India, vor fi discutate "probleme-cheie de rezolvat in cursul summitului", potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Dupa aproape trei saptamani de discutii, negociatorii internationali s-au despartit fara progrese la jumatatea lui iunie, ramanand blocaje pe probleme de finantare, transparenta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

