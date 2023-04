Clienţii Revolut vor putea să genereze rapoarte privind depunerea declaraţiei pentru veniturile realizate din criptomonede Criptomonedele sunt nereglementate, fondurile nu sunt protejate si pretul lor este extrem de volatil, iar castigurile pot fi impozitate. ”Revolut, aplicatia financiara cu peste 28 de milioane de clienti la nivel global, din care 2,8 milioane in Romania, le ofera clientilor sai din Romania si nu numai acces la un serviciu extern de calcul al taxelor si impozitelor datorate pentru veniturile realizate din criptomonede, la preturi cu reduceri generoase. Parteneriatul dintre Revolut si Koinly, o platforma cu renume in domeniu, ii va ajuta pe clientii romani sa calculeze mult mai usor impozitele datorate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii care apeleaza la serviciile de ridesharing in aceste zile, cum ar fi Uber sau Bolt, trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru o cursa, pretul cerut fiind si de aproape trei ori mai mare. Dupa ce iarna s-a intors in Moldova, cu viscol si ninsoare, o cursa care costa 25 de lei poate…

- Revolut, super-aplicația financiara cu peste 28 milioane de clienți la nivel global, din care peste 2,7 milioane de clienți in Romania, duce mai departe misiunea de a le oferi clienților cele mai bune soluții pentru a-și gestiona banii și de invața despre noi instrumente de investiții. Revolut iși extinde…

- Problemele cu care se confrunta Ucraina din cauza invaziei rusești au devenit o nesperata sursa de venit pentru transportatorii fluviali romani. Administrația Fluviala a Dunarii de Jos s-a trezit cu venituri mai mult decat duble și prognozeaza incasari record in acest an, pe fondul razboiului. Veniturile…

- Romanii din diaspora pot primi pana la 1.700 euro lunar daca se muta in țara inaintea nașterii și-și cresc bebelușul in Romania, ambii soți pot intra (alternativ) pe termen lung in concediu iar indemnizația lunara pentru creșterea copilului va fi majorata cu rata medie anuala a inflației, acestea sunt…

- Compania de stat Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat anul trecut un profit net de 2,72 miliarde lei, in crestere cu 163,4% fata de 2021 (de la 1,03 miliarde lei), iar productia a scazut cu 1,7%, la 10.200 GWh (de la 10.377 GWh). Veniturile din exploatare…

- ”Am creat aceasta campanie din dorința de a ne rasplati clienții, indiferent daca aceștia cumpara din magazinele fizice sau online. Ne dorim sa intoarcem bucuria cumparaturilor prin vouchere valabile 1 an, cu exact valoarea comenzilor efectuate in perioada campaniei. Practic, pentru un caștigator cu…

- Economie ANAF a luat in vizor romanii care lucreaza in strainatate. Amenzi pentru cei care nu declara veniturile realizate peste hotare februarie 6, 2023 11:52 Romanii din diaspora care au rezidența fiscala in țara, dar realizeaza venituri in strainatate au obligația de a depune declarația unica…

- Veniturile obtinute din tranzactiile Bicoin pot fi suspuse legislatiei fiscale din Romania in momentul in care persoana se retrage din platforma unde a cumparat monede. Conform art. 61 din Codul Fiscal, categoriile de venituri din criptomonede supuse impozitului pe venit sunt : I) venituri din alte…