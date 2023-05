Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți clienți Orange sunt in prezent ținta unei tentative de frauda prin intermediul unor mesaje de la false adrese de e-mail, prin care oamenii sunt notificați ca ar avea facturi neplatite și li se cere sa acceseze anumite link-uri malițioase, care trimit catre un site fals, a atenționat marți…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a ales sa mearga sa se roage, in Vinerea Mare, dar și sa transmita un mesaj – pe care il considera probabil, pe cat de plastic, pe atat de plin de emoție – pe contul sau de Facebook. „In Liniște, in liniștea Sinelui sau dumnezeiesc s-a stins ca Om pentru a […] The post…

- Biroul Parchetului European (EPPO) din Iași face marți opt percheziții, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliile unor funcționari vamali, in cadrul unei anchete privind o schema de frauda vamala orchestrata pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul…

- Poșta Romana atenționeaza ca a fost ținta unei campanii online inșelatoare. Precizari pentru clienți Compania Naționala ”Poșta Romana” avertizeaza ca a fost ținta unor campanii online inșelatoare și transmite clienților ca nu solicita clienților date cu caracter personal, prin e-mail. ”Atenție! Dupa…

- Cum funcționeaza inșelatoriaClienții sunt instruiți prin e-mail sau prin SMS sa acceseze un link pentru a finaliza o plata si pentru a li se confirma expedierea unui colet.Link-ul respectiv ii trimite pe utilizatori pe un site tip clona, construit specific pentru a il imita pe cel oficial al Poștei…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Peste 350 de persone, fermieri, responsabili de la registrul agricoli din primarii si reprezentantii Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) au participat, la inceputul acestei saptamani, la o ședința de informare despre intervențiile APIA, prin Planul Național Strategic 2023-2027. Tema…

- Primul an de razboi in Ucraina. In semn de solidaritate cu vecinii ucraineni, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…