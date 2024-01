Stiri pe aceeasi tema

- Filologul și eseistul Adrian Papahagi taxeaza dur declarațiile lui Claudiu Tarziu, lider al senatorilor AUR, care a cerut reintregirea Romaniei, inclusiv cu parți din Ucraina, in contextul in care țara vecina se afla in razboi cu Rusia.

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Iași, ca Romania trebuie sa reporneasca lupta pentru suveranitate nationala, criticand in același timp faptul ca la manifestarile de Ziua Unirii Principatelor Romane din capitala Moldovei lipsesc atat premierul, cat si presedintele. George Simion…

- Autoritațile din Republica Moldova au inclus in Planul de Reconstrucție a Infrastructurii din Moldova proiectul unei autostrazi care ar urma sa "uneasca" municipiul Targu Mureș din Romania de orașul Odesa din Ucraina, prin Iași și Chișinau. Proiectul a fost publicat pe pagina web www.msp.gov.md și prevede…

- Noua acuzație a lui George Simion – Romania negociaza cu Ucraina acordarea de garanții de securitate – are toate componentele unei teorii a conspirației, așa cum este definita in literatura de specialitate. Pe scurt, teza liderului AUR e urmatoarea: la Formul Economic de la Davos, secretarul de stat…

- Presedintele AUR, George Simion, a criticat, in cadrul unei conferinte de presa, informatiile aparute in spatiul public cu privire la negocierile purtate de Romania cu Ucraina pentru un acord bilateral privind garantii de securitate, transmite News.ro.

- Retailerul ucrainean Aurora Multimarket a deschis șapte magazine in Romania. Lanțul de magazine are in plan sa deschida alte 70 de magazine in țara noastra in decursul anului viitor. La momentul actual, lanțul ucrainean de magazine Aurora Multimarket are deja patru unitați deschide in județul Suceava,…

- Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca Rusia finanțeaza organizații extremiste in Romania și, in general, in Europa de Vest, fie ca e vorba de partide de dreapta ori de stanga și „fie ca vorbim de organizații civice…

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…