Claudiu Nasui: "Cele mai mari contracte din ministerul Economiei sunt pentru participarea la targuri precum Paris Fashion Week"

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, demonstreaza de la zi la zi ca este paralel cu ceea ce inseamna administrație centrala, adica habar nu are de cum se manageriaza un asemenea minister. O dovada extrem de elocventa despre amatorismul sau managerial este ca pana…

- ”Nu mai trebuie sa acceptam sa-si bata cineva joc de banii contribuabililor. Acum cateva zile, Digi24 a reluat un reportaj care imi scapase. CNIT, o companie de stat din subordinea Ministerului Economiei, nu face nimic pe bani multi. Compania exista de multi ani si ar trebui, in teorie, sa se ocupe…

- De altfel, ministrul Economiei a trimis Corpul de control la o instituție din subordinea Ministerului Economiei care ar trebui, in teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism. Cu toate astea, nu a avut niciun absolvent, iar angajații au incasat salarii de ordinul zecilor…

- Claudiu Nasui este primul ministru care a implementat startegia ceruta de premierul Florin Cițu pentru elaborarea unor controale amanunțite la instituții de stat la Centrul Național de Invațamant Turistic, instituție aflata sub controlul adirect al Ministerului Economiei.Aceasta instituție a acordat,…

- Virgil Popescu a anuntat, intr-o conferinta de presa joi, ca Elcen a depus proiecte pentru modernizarea centralelor Progresul, CET Vest si Sud din Capitala, prin Fondul de Modernizare. Ministrul Economiei a adaugat ca este vorba de proiecte in valoare de 370 milioane euro, finantate prin acest Fond,…

- Sectorul energetic are nevoie de investitii totale de 22,6 miliarde de euro in urmatorii 10 ani, inclusiv pentru cnstructia unui nou reactor nuclear la Cernavoda, se arata intr-un proiect de ordonanta pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Economiei.