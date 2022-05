Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca are o viața amoroasa destul de tumultuoasa, Gabi Badalau este un tata cat se poate de responsabil, iar acest lucru poate fi observat și pe rețelele de socializare. Recent, afaceristul a postat mai multe imagini cu el și cei doi copii ai sai și ai Claudiei Patrașcanu. Iata cum se mandrește…

- Marcel Ciolacu a trimis o lege in Parlament dupa o discutie cu Codin Maticiuc. Afaceristul s-a plans in nenumarate randuri ca pentru a efectua anumite lucrari la spitalele cu probleme nu poate recupera TVA pentru materialele achizitionate prin fundatia sa. Marcel Ciolacu a trimis o lege in Parlament…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a marturisit daca va merge sau nu alaturi de Gabi Badalau la nunta surorii artistului, eveniment care va avea loc in luna mai. Ce a dezvaluit artista, dar și ce planuri are in acest sens.

- Joi, 31martie, Claudia Patrașcanu nu s-a prezentat la procesul de divorț cu Gabi Badalau. Artista a fost nevoita sa stea in spital alaturi de fiul sau cel mic, care are probleme de sanatate.Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau urmau sa se intalneasca din nou la tribunal pentru un nou termen al divorțului,…

- Astazi are loc un nou termen in procesul de divorț al Claudiei Patrașcanu și Gabi Badalau. E pentru a 17-a oara cand cei doi se intalnesc la Judecatoria Sectorului 6 și ca de fiecare data spera ca vor reuși sa puna stop acestui mariaj.

- Cand a ajuns la petrecerea aniversara a Biancai Dragușanu, Gabi Badalau a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro fara flori sau vreun cadou vizibil. Totuși, in realiate, afaceristul a fost cel care a avut grija ca iubita lui sa aiba parte de o zi de naștere de neuitat. Cel care ii este inca soț Claudiei…

- Gabi Badalau nu a fost prezent astazi la Tribunal in privința custodiei celor doi copii ai sai. Cu toate acestea, Claudia Patrașcanu a fost nevoita sa paraseasca sala de judecata deoarece procesul s-a amanat. Iata care este motivul pentru care s-a luat aceasta decizie!