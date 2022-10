Alexis Ohanian, cel care in trecut l-a atacat in mai multe randuri pe Ion Țiriac, a publicat un mesaj ironic la adresa Simonei Halep pe contul sau oficial de Twitter. Acesta a readus in actualitate un mesaj pe care l-a purtat in 2019, in timp ce soția sa o infrunta la US Open pe Maria Sharapova, o alta jucatoare care in trecut a picat un test anti-doping, noteaza gsp.ro.

