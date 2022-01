Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nicolae Ciuca se intruneste marti, in sedinta, in ultima ședința a Executivului din acest an. Pe ordinea de zi figureaza, printre alte proiecte, actul normativ care prevede compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari. Proiectul de hotarare ce va fi adoptat…

- Valorile de trafic s-au intensificat, duminica la pranz, pentru a doua zi consecutiv, pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov si astfel se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni. In conditii de aglomeratie se circula si pe celalalt sens intre statiunile…

- Conducerea PNL a decis, in ședința BEX, ca premierul sa fie numit prin rotație, in viitorul Guvern PNL PSD UDMR. Liberalii au și o condiție pentru viitorii parteneri de guvernare, primul premier desemnat sa fie de la PNL. PNL a decis, cu 4 abțineri, 2 voturi contra și restul pentru, in ședința Biroului…

- Mai mulți consilieri locali din Barlad au fost nevoiți sa voteze… pe geamul instituției, deoarece nu dețin certificat verde, astfel ca nu li s-a permis accesul in cladire. La ședința de joi seara, 28 octombrie, a Consiliului din Barlad, ședința care s-a desfașurat online, cand s-a pus problema de votul…

- Florin Cițu și Kelemen Hunor nu s-au ințeles pe reimparțirea ministerelor in guvernmul minoritar PNL-UDMR. Ședința dintre cei doi, de la Palatul Victoria, a drat mai bine de doua ore și nu a avut niciun rezultat, astfel ca este posibil ca discuțiile sa fie reluate vineri. Conform discuțiilor anterioare,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența se va reuni intr-o ședința, pentru a discuta problema restricțiilor. INSP propune ca jumatate dintre angajații din Romania, atat cei din sectorul public cat și din cel privat sa lucreze de acasa, iar cei prezenți la birou vor trebui sa dovedeasca prin certificat…

- UPDATE Premierul desemnat Dacian Ciolos se adreseaza miercuri plenului Parlamentului cu un discurs centrat pe pandemie, in care a precizat ca nu intentioneaza sa polemizeze cu nicio forta politica. La propunerea sa, a fost pastrat un moment de reculegere pentru victimele pandemiei. Cioloș a facut și…

- Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650…