- O bucata de tencuiala a cazut marți, in timpul orelor, intr-o sala de clasa de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu. Tencuiala a cazut intre banci. Cladirea a fost afectata de seismele din februarie. „Se efectau lucrari in podul liceului, de catre comisia tehnica, cea care desfașoara…

- In ziua de 06 Aprilie 2023, la ora 06:38:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 11km, a transmis INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 16km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 69km S de Hunedoara,…

- Un elev din Gorj a obținut un premiu la o competiție internaționala de fizica. Acesta este Alexandru Ștefan Ișfan, elev in clasa a 12-a, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, din Targu Jiu. Tanarul a obținut medalia de bronz la Concursul Internațional ???????????????????????????????? ????????????????????????…

- Delvine Relin Meringor și-a indeplinit baremul olimpic dupa ce a terminat pe locul 3 maratonul de la Barcelona, scrie site-ul Eurosport . In varsta de 30 de ani, Delvine Relin Meringor este de origine kenyana și a obținut cetațenia romana in 2021. La cursa din Spania, a obținut al doilea cel mai bun…

- ”Tehnologia ChatGPT, care genereaza raspunsuri si texte cu ajutorul inteligentei artificiale, ar putea indeplini diverse sarcini si roluri, mai ales cele care implica munca repetitiva, in companiile din Romania. Concret, ChatGPT ar putea fi asistent, arhivist, analist de date, creator de continut pentru…

- In ziua de 14 martie 2023, la ora 15:29:50 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 18km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 29km V de Targu Jiu, 61km N de Drobeta-Turnu Severin, 66km S de Hunedoara, 81km S de Deva,…

- La aproape 13 ani, Leep este un vlogger deja faimos, cu foarte multi follower-i. Povestile lui ii tin pe prietenii virtuali cu ochii in ecran. Acum Leep are o problema, una mare de tot: cum isi va aniversa el ziua de nastere, cu atatea restrictii? Leep cere sugestii in stanga si-n dreapta, iar in mintea…

- Angajații Consiliului Județean Gorj l-au omagiat joi pe fostul președinte al instituției, Nicolae Mischie. Cateva persoane au aprins lumanari și s-au recules la mormantul fostului șef al CJ Gorj. Ex-deputatul de Gorj ar fi implinit astazi 78 de ani. S-a nascut pe 2 martie 1945, la Godinești. „Astazi,…