Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca dupa data de 15 mai spitalele vor primi din ce in ce mai multi pacienti “care nu reprezinta urgenta”. “Normal ca o sa inceapa sa primeasca din ce in ce mai multi pacienti electivi, pacienti care nu reprezinta urgenta, acest…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 5 mai, pe pagina sa de Facebook, un text care conține mulțumiri celor ”care au acționat responsabil” pe perioada starii de urgența, precum și cateva propuneri post-pandemie. ”Aceasta perioada a fost și este inca extrem de dificila pentru…

- Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Targu Mureș, a anunțat joi, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, ca a fost amendat cu suma de 2.000 de lei pentru nerespectarea interdicțiilor impuse de starea de urgența existenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19. Redam, in randurile…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a anunțat joi, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, ca in cursul aceleiași zile 200 de mureșeni s-au imbarcat de la Aeroportul Internațional ”Transilvania” Targu Mureș pentru a pleca la munca sezoniera agricola in Germania. ”Astazi am fost la Aeroportul ”Transilvania”,…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 28.04.2020, intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone: • Targu Mureș – str. Maraști, Tarnavei. Atragem atentia consumatorilor ca…

- Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Targu-Mureș, a lansat joi, 23 aprilie, un mesaj intitulat ”Apel – Maști pentru Targu Mureș! Orasul stie sa fie unit in momentele grele!”, al carui conținut il redam, integral, in randurile de mai jos: ”Sute de cetațeni ne-au sunat la numarul…

- Primaria municipiului Targu Mures aduce la cunostinta locuitorilor ca in perioada 27 – 30 aprilie sunt programate lucrari de deratizare si de dezinsectie pe domeniul public al municipiului. In caz de vreme nefavorabila aceste lucrari vor fi reprogramate. Bianca Tomuț Sursa articolului: Luni incepe deratizarea…

- Voluntarii Ligii Studenților din Targu-Mureș s-au implicat in lupta impotriva pandemiei de Covid-19 și au donat 1.200 de viziere personalului medical din prima linie, informeaza Blogul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu-Mureș. Potrivit sursei citate,…