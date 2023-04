Stiri pe aceeasi tema

Gabriel Oprea a fost achitat in prima instanța in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpa, ca „fapta nu exista".

Tribunalul București a respins anularea PUZ-urilor din Sectorul 2 și Sectorul 4, dupa ce Nicușor Dan a declanșat procedura de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale coordonatoare de sector (PUZ). Decizia judecatorilor vine intr-un context pe care l-am detaliat inca de saptamana trecuta, alaturi…

Instanța va spune cine are dreptate in cazul lui Nicușor Dan, acuzat de ANI de abuz in serviciu și conflict de interese, declara la RFI deputatul USR Stelian Ion. Fostul ministru al Justiției apreciaza ca primarul Capitalei este un om onest.

Un barbat suspectat ca a montat dispozitive de inregistrare audio-video in toaleta unei clinici a fost dus la audieri, vineri, de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei.

Partidul Umanist Social Liberal a declanșat campania pentru alegerile din 2024 și a validat primii candidați in cadrul ședinței Biroului Executiv care a avut loc vineri.

O femeie de 78 de ani s-a aruncat miercuri seara de la etajul 10 al unui imobil din Sectorul 4 al Capitalei, informeaza Ziare.com. "La data 11 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul…