Stiri pe aceeasi tema

- Lituania va fi pregatita daca Rusia o va deconecta de la rețeaua electrica regionala ca razbunare pentru blocarea transporturilor feroviare ale unor marfuri rusești catre exclava Kaliningrad din Moscova, dar nu este așteptata nicio confruntare militara, a declarat miercuri (22 iunie) președintele acesteia…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderare.Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata la summitul liderilor europeni care…

- Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern, ca va evalua ministrii din cabinetul sau in luna iunie. „Se implinesc 6 luni de cand am preluat guvernarea. Este un prilej sa putem sa privim cu optimism catre obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu o sa facem un bilanț astazi pentru ca am convenit…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut declarații cu privirea la introducerea impozitului progresiv. Premierul Romaniei a fost ferm spunand ca anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare si nu vom avea taxe noi. Seful Executivului a anuntat ca ieri dupa amiaza s-a stabilit, in cadrul coalitiei, ca…

- In vreme ce Finlanda și Suedia au anunțat ca vor, Austria pare sa nu fie deloc interesata sa adere la NATO. In contextul anuntului recent al candidaturilor Finlandei si Suediei la NATO, ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg a declarat luni ca tara sa nu are nicio intentie de a adera la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, intr-o postare pe contul sau de Twitter, potrivit Reuters. „Este vaccinat cu schema completa si are simptome usoare”, a scris ea, potrivit agerpres.ro…

- Google a solicitat luni celei de-a doua instanțe supreme din Europa sa respinga o amenda de 1,49 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) impusa de autoritațile de reglementare antitrust ale UE in urma cu trei ani. Cazul este unul dintre cele trei care au dus la amenzi antitrust aplicate de Uniunea…

- Polonia nu mai vrea sa cumpere vaccin anti – Covid, pe motiv ca n-a consumat dozele deja primite. Guvernul de la Varșovia a anunțat Comisia Europeana ca Polonia nu va mai primi și nu va mai plati doze de vaccin produs de firma Pfizer. Pe de o parte, Polonia, cu 38 de milioane de locuitori, inca deține…