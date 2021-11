Ciucă susține că a rezolvat cazul românilor blocați în Maroc Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marți, ca situația celor 72 de cetațeni romani blocați in Maroc din cauza noii variante Omicron a coronavirusului, a fost rezolvata „foarte repede” de catre Guvern. „Fiecare stat ia deciziile in functie de evolutia situatiei pandemice. Eu consider ca impreuna cu colegii mei din Guvern suntem in masura si avem activate toate mecanismele pentru a mentine sub atentie tot ceea ce se intampla. De aceea am si avut sedinta CNSU in regim de urgenta. Inca de dimineata, alaturi de MAE am aflat de inchiderea spatiului aerian al Marocului si am discutat cu Raed Arafat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

