- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca senatorii liberali vor vota in favoarea ridicarii imunitatii fostului premier Florin Citu, adaugand ca acesta isi va da demisia din grupul parlamentar si va deveni senator neafiliat. „Cand voi primi documentele de solicitare din partea DNA am obligativitatea…

