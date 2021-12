Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dacian Cioloș, ii cere premierului Nicolae Ciuca sa-l demita din funcție pe ministrul Cercetarii, Florin Roman (PNL), dupa ce ziarul 'Libertatea' a scris ca demnitarul nu are licența la Universitatea „Babeș-Bolyai” așa cum și-a trecut in CV și ca și-a plagiat lucrarea de master.…

- "Plagiat inseamna sa iți asumi parțial sau integral o lucrare științifica ceea ce nu am facut niciodata. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației,…

- USR cere demiterea de urgența a lui Florin Roman, ministrul Cercetarii și Digitalizarii. Dacian Cioloș: “Domnule prim-ministru Ciuca, va cer sa faceți curațenie in cabinetul dumneavoastra și sa ne aratați ca nu susțineți furtul și nu va bateți joc de comunitatea cercetatorilor romani”, se arata in comunicatul…

- USR cere demiterea de urgența a ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman: „Un plagiator dovedit nu are ce sa caute in Guvernul Romaniei”, spune liderul USR, Dacian Cioloș, in...

- USR reacționeaza la dezvaluirile ziarului Libertatea potrivit carora ministrul Digitalizarii, liberalul Florin Roman, a facut copy-paste in lucrarea sa de disertație de la masterat dupa cursul unui profesor timișorean. „Nu va bateți joc de cercetatorii din Romania!”, ii transmite Dacian Cioloș, premierului…

- Dacian Cioloș solicita DEMITEREA de „urgența” a lui Florin Roman, din cauza PLAGIATULUI: „Nu va bateti joc de comunitatea cercetatorilor romani” Dacian Cioloș solicita DEMITEREA de „urgența” a lui Florin Roman, din cauza PLAGIATULUI: „Nu va bateti joc de comunitatea cercetatorilor romani” Presedintele…

- Joi dimineața, in emisiunea ”Deșteptarea” de la Europa FM, ziaristul Vlad Petreanu i-a adresat o intrebare premierului Nicolae Ciuca, in urma noilor dezvaluri despre ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii„Ministrul Florin Roman a trimis ziarului parți din lucrarea de master, care sunt 100%…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse sambata la Parlament. Birourile Permanente reunite au decis ca audierile in comisiile parlamentare de specialitate sa aiba loc marti, de la ora 10:00. Primii audiati vor fi Bogdan Gheorghiu, propus…