- Uniunea Democrata Maghiara din Romania dorește sa ramana la guvernare și dupa schimbarea premierului programata la sfarșitul lunii mai, a declarat astazi, la Timișoara, președintele formațiunii, Kelemen Hunor, in deschiderea Congresului UDMR și a Conferinței Aleșilor Locali. La eveniment au confirmat…

- „Trebuie sa evitam acea alunecare catre retorica radicala. Din pacate, aceste voci ale radicalismului sunt din ce in ce mai auzite, atat la noi in tara, cat si in tari cu valori democratice mai bine consolidate decat ale noastre”, a declarat Ciuca, citat de News.ro.Premierul a subliniat, in context,…

- Pensii speciale trebuiesc eliminate pentru a vindeca anumite rani in societate si a intrat intr-o echitate sociala, a spus președintele PSD Marcel Ciolacu cu ocazia unui discurs susținut vineri la congresul UDMR de la Timișoara, potrivit news.ro.„Este un lucru pe care ni l-am asumat toti trei (nr. liderii…

- Kelemen Hunor a declarat, vineri, ca formatiunea pe care o conduce doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru 4 ani, in momentul intrarii in Coalitie. Mai mult decat atat, liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. „E ca si o bataie buna la carciuma”,…

- PSD vrea sa scoata UDMR de la guvernare, potrivit surselor Realitatea PLUS. Social-democrații fac aceasta mutare pentru ca se dorește pastrarea cu orice preț a lui Sorin Grindeanu la Transporturi. Nu este singurul vizat. Un alt minister cu mulți bani este ravnit de PSD, cel al Dezvoltarii, condus in…

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara. Printre cei care ar trebui sa țina discursuri vineri sunt premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara.Actualul lider al formatiunii, vicepremierul Kelemen Hunor, candideaza pentru un nou mandat de presedinte al UDMR."Mandatul presedintelui este de patru ani si acum avem si alegeri pentru aceasta…

- Romania și Polonia iși vor menține susținerea pentru Ucraina, cat va fi necesar. Cele doua țari au creat o comisie tehnica in domeniul apararii, care va stabili liniile de colaborare, de la exerciții militare comune, pana la achiziții, dar și producție de muniție și