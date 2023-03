Stiri pe aceeasi tema

- Maghiarii din Romania aduc plusvaloare societatii noastre si au contribuit la dezvoltarea si modernizarea statului roman, a transmis prim-ministrul Nicolae Ciuca, miercuri, intr-un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, informeaza Agerpres.

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni imi ofera ocazia de a adresa felicitarile mele maghiarilor din Romania si de a sublinia importanta contributiei acestora la dezvoltarea si modernizarea statului roman. In decursul ultimelor trei decenii, Romania a realizat progrese semnificative in edificarea unei societati…

- Intr-o intalnire cu liberalii din Prahova, Nicolae Ciuca a lansat un atac voalat la adresa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, premierul menționand ca "Romania trebuie sa devina un mare șantier, nu o șezatoare de politicieni care se uita la sondajele de opinie", potrivit surselor Adevarul.

- Premierul Dorin Recean, invita agenții economici din Romania sa investeasca in Republica Moldova, inclusiv in proiecte energetice, odata ce „afacerile noastre vorbesc aceeași limba”. Astazi, șeful Guvernului a declarat dupa intrevederea avuta la București cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, ca Chișinaul…

- Premierul Romaniei și-a exprimat solidaritatea cu toate persoanele afectate de cutremurul produs in Turcia. Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania este dispusa sa ofere ajutor in urma seismului de 7,8 grade.

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a devenit extrem de agitat și de vocal dupa ce Austria a blocat aderarea Romaniei in Spațiul Schengen dintr-un motiv mai puțin cunoscut. De ceva timp, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a devenit foarte prezent in mass media prin diverse declarații acide la…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a transmis un mesaj prilejuit de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania, comemorata in data de 21 decembrie, precum si de Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, din 22 decembrie.Redam mai jos integral mesajul prim ministrului:"Aceasta perioada a…

- Luni, in ședința comuna a Parlamentului Romaniei cu prilejul vizitei presedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucuresti, in discursul sau, premierul Nicolae Ciuca a subliniat ca decizia din Consiliul JAI a fost un test pe care nu Romania, ci Europa l-a picat. „Daca in planul agendei…