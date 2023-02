Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit despre previziunile Comisiei Europene in ceea ce privește creșterea economica a țarii noastre in cadrul Forumului Camerei de Comert Americane in Romania AmCham CEO Business. Nicolae Ciuca a declarat ca Romania este intre primele state europene in ceea ce priveste cresterea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi seara la Forumul AmCham CEO Business, ca previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene situeaza Romania intre primele state europene in ceea ce priveste cresterea estimata a PIB, peste media europeana, si este prezentata o cifra de 2,5%, transmite News.ro.…

- ”Inainte de sedinta de Guvern am primit de la Comisia Nationala de Prognoza datele referitoare la valoarea nominala a PIB-ului in anul 2022. Cresterea acestuia este una semnificativa si aici doresc sa subliniez ca in comparatie cu anul 2021 avem o crestere in valoare nominala a PIB-ului de aproximativ…

- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…

- Un roman de 37 de ani, care la inceputul anului locuia in Spania, a hotarat sa vina in tara dupa inceperea razboiului din Ucraina, iar pe 1 aprilie a trecut granita sa lupte pe frontul din Ucraina. Acesta dezvaluie, intr-un reportaj Recorder , ce a trait pe front. „Ma numesc Stoica Ovidiu Anton. Am…

- Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen - GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti. Inaltul oficial se afla in Romania pentru…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii.…

- Ambasadorul Romaniei in Ucraina susține intr-un interviu pentru Agerpres ca Romania se va implica in procesul de reconstrucție a Ucrainei prin proiecte ale Comisiei Europene, dar și prin proiecte naționale.