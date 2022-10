Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca a doua cerere de plata din PNRR, in valoare de 3,2 miliarde de euro, urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene pana la finele lunii octombrie, subliniind ca este nevoie de „acelasi dialog si aceeasi comunicare cu Comisia” in vederea realizarii tintelor si jaloanelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, la reuniunea Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, ca a doua cerere de finantare va fi transmisa Comisiei Europene pana la finalul lunii octombrie, fiind vorba de 51 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta. Cererea are o…

- „Mulțumesc doamnei președinte al Comisiei Europene pentru avizul favorabil acordat primei cereri de finanțare a Romaniei prin PNRR. Discutam de 2,6 miliarde de euro, bani care in perioada urmatoare vor intra in țara. Pana acum, banii din fondurile europene, impreuna cu banii din investiții straine ating…

- „Este cea de-a doua sedinta de Guvern in aceasta saptamana si doresc sa incep prin a multumi doamnei presedinte al Comisiei Europene pentru avizul favorabil acordat primei cereri de finantare a Romaniei din PNRR. Discutam despre 2,6 miliarde euro, bani care urmeaza in perioada imediat urmatoare sa intre…

- „Decizia de astazi a Comisiei Europene, de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care Romania a depus-o la 31 mai, confirma disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca. Este rezultatul efortului coordonat…

- Cererea a fost aprobata joi de Comisia Europeana, dupa ce a analizat ca țara noastra a indeplinit cele 21 de jalaone și ținte asumate in acest sens. Odata ce evaluarea Comisiei va aprobata de statele membre, Romania ar urma sa primeasca 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi…

- „Romania este mai aproape de materializarea obiectivelor pe care ni le-am propus prin Planul National de Redresare si Rezilienta in materie de energie verde, ca urmare a aprobarii de catre Comisia Europeana a unei scheme de ajutoare de stat in valoare de 149 de milioane euro pentru sprijinirea productiei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a prezidat, miercuri, prima intalnire din acest an a Comitetului interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila, in cadrul careia a fost analizat stadiul implementarii Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila a Romaniei 2030. In cadrul sedintei, a fost avizat setul…