- Un mesaj de ultima ora venit miercuri, 15 iunie, din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) vizeaza un subiect de interes pentru șoferii romani. Incepand prin a transmite ca saluta inițiativa Ministerului Finanțelor care iși propune corectarea și actualizarea…

- Solicitari de garantare de 735 milioane lei in programul Noua Casa. Valoarea totala a solicitarilor de garantare transmise in cadrul programului “Noua Casa”, in perioada 29 martie – 4 iunie 2021, insumeaza peste 735 de milioane de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Finantelor, Alexandru Nazare,…

- Un raport al Autoritatea de Supraveghere Financiara arata ca societatea de asigurari City Insurance are un deficit de capital de 845 milioane lei, ceea ce inseamna ca indicatorul de lichiditate este de doar 0,16, mult sub minimul legal de 1. ASF mai arata in raport ca City a prezentat extrase de cont…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., clasificata in categoria 4 – supraveghere intensa, in perioada 2019-2021, mai multe acțiuni de control, in urma carora a aplicat sancțiuni, solicitand și un plan de redresare. Controalele…

- UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apa și canalizare in județul Prahova” 24.05.2021 INFORMAȚIE DE PRESA Societatea HIDRO PRAHOVA SA asigura un ritm constant de lucru pentru construcția Stației de epurare Breaza Operatorul…

- Potrivit unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), mașinile abandonate sau stricate, dar care nu au fost radiate (retrase din circulație) vor trebui sa aiba o polița RCA valabila. Citește și: RAFILA a anunțat cand incepe vaccinarea copiilor de peste 12 ani In acest fel „incheierea…

- Polita RCA este obligatorie atata timp cat autoturisimul n-a fost radiata din circulatie, chiar daca este nefunctional, a decis Curtea de Justitie a UE.Recenta decizie o completeaza pe cea din 2018, care stabileste ca proprietarii masinilor inmatriculate și functionale sunt obligati sa aiba RCA chiar…

- „Vești fantastice pentru toți romanii!FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere economica semnificativa mai mare pentru Romania.Previziunile FMI arata o creștere economica substanțiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.Luam cele mai bune masuri…