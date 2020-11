Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor: Prin reorganizarea ANAF au fost eliminate 2.000 de posturi și s-au economisit 134 mil. lei. Informatizarea aparatul public va continua Prin reorganizarea ANAF au fost eliminate 2.000 de posturi, a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. Ministrul…

- "Reorganizarea ANAF a eliminat 2.000 de posturi de la ANAF si, asa cum ati vazut, am economisit la cheltuielile de personal 134 de milioane, parca", a afirmat Citu, fiind intrebat cati angajati avea agentia cand a preluat mandatul de ministru si cati angajati are acum. El a vorbit si despre informatizarea…

- Rectificarea bugetara va fi adoptata in a doua saptamana a lunii noiembrie. Cițu: ”Nu iau in calcul niciun scenariu in care va exista un lockdown in economie” Guvernul va discuta rectificarea bugetara in aceasta saptamana, urmand ca modificarile sa fie adoptate in a doua saptamana a lunii…

- Bogdan Toader, presedintele PSD Prahova, a facut un apel catre guvernanti prin care solicita transparenta in cheltuirea banului public, cu referire la bugetul pe anul viitor. In plus, Toader il acuza pe ministrul de Finante, Florin Citu, ca ii sfideaza pe romani atunci cand spune ca prezentarea proiectului…

- "Joi vom avea in prima lectura o ordonanta de urgenta pentru esalonarea datoriilor acumulate pe perioada starii de urgenta, de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie. Aceste datorii o sa fie amanate pe o perioada de 12 luni si esalonarea se va acorda in termen de cel mult 5 zile pe…

- "Deja la Ministerul de Finante se lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata in forma simplificata a obligatiilor bugetare. Stim foarte bine ca pe 25 octombrie o parte din aceste masuri expira, dar, in acelasi timp, stim foarte bine ca exista sectoare…

- ”Nu vom permite anul acesta o crestere a cheltuielilor bugetare”, declara la RFI ministrul de Finante, Florin Citu. El precizeaza ca daca PSD si aliatii sai din Parlament decid marti majorarea pensiilor cu 40%, PNL se va adresa CCR, care ”este impartiala si va folosi Constitutia in a judeca”. Florin…

- Florin Citu, ministrul Finanțelor, a afirmat, marți seara, la postul Realitatea Plus ca este de acord cu solicitarea HoReCa de a redeschide restaurantele. Reamintim ca angajatii din sectorul HoReCa au protestat, in 19 august, timp de o ora, la locul de munca fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea…