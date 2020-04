Citu: Putem sa revenim cu perspectiva "stabil" la urmatoarea evaluare a celor de la Fitch

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia acestuia,…

- Care este diferenta intre cei care esueaza si cei care se bucura de succes? Raspunsul il vei afla in randurile ce urmeaza. Nu este suficient sa ai o idee geniala, pe care sa o pui in practica. Important este cum faci acest lucru! Stiai ca nenumarate start-up-uri dau faliment in primele luni de functionare?…

- Citu: “Cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din Romania din ultimii 30 de ani incepe vineri”. Cum funcționeaza schema de ajutor de stat de 3,1 mld. euro Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca vineri va incepe cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din…

- Ministrul Finanțelor se joaca cu nervii bugetarilor amenințați de șomajul tehnic. Intr-o intervenție la un post de televiziune, Florin Cițu a dat de ințeles ca nu exista, in instituția pe care o conduce, niciun proiect legislativ in acest sens. Afirmația sa vine in contextul in care atat premierul Ludovic…

- In urma cu peste zece ani un articol despre marțișoarele ce se vindeau in Aiud putea incepe cam așa „Zeci de comercianti de martisoare si-au amplasat tarabele pe trotuare și in piața agroindustriala din municipiu”. In ceste zile se poate spune ca inainte cu doar cateva zile de 1 Martie in Aiud doar…

- Premierul desemnat sa formeze un nou guvern, actualul ministru interimar de Finanțe, Florin Cițu, a declarat joi, in ședința de Guvern, ca pentru prima oara in istorie Romania s-a imprumutat la dobanzi negative. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor…

- Demis din funcție, Florin Cițu continua sa ingroape Romania in datorii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an,…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…