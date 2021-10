Premierul Florin Cițu a spus sambata la videoconferința cu prefecții și reprezentanții DSP-urilor ca nu s-a atins inca ținta de 2.000 de paturi ATI pentru bolnavii de Covid și s-a declarat dezamagit de procentul mic de vaccinare in randul personalului medical. „Inca nu suntem la acea ținta de 2.000 de paturi pe care ne-am propus-o, dar macar sa știm ca putem sa ajungem la 2.000 de paturi cat mai rapid. In ultimele doua saptamani au fost avizate mai multe paturi de Terapie Intensiva, este clar ca nu este suficient, avem 1.537 de paturi avizate de DSP, 335 in București, și 135 de paturi suplimentare…