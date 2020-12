Cîțu le promite CĂLDURĂ bucureștenilor! Anunț de ultimă oră de la Guvern Guvernul va aproba, prin hotarare, alocarea unor sume din Fondul de rezerva pentru asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistemul centralizat al populatiei la Oradea, Timisoara si Bucuresti. "O hotarare de guvern privind asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistemul centralizat al populatiei - Oradea, Timisoara, Bucuresti", a declarat Florin Citu, joi, in sedinta de guvern. El a adaugat ca un alt proiect de hotarare supus aprobarii in sedinta de joi vine in sprijinul aeroporturilor regionale cu un trafic situat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, alocarea sumei de 20,72 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale Cluj, Iasi, Sibiu, Dolj si Bacau, cu un trafic situat intre 200.000 - 3.000.000 pasageri/an, pentru compensarea…

- Guvernul a aprobat in seșdința de astazi alocarea a 41 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in trei municipii - Oradea, Timisoara si Bucuresti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "In sedinta de guvern de astazi…

- Executivul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, mai multe proiecte de hotarare prin care aloca sume de bani, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, intre care si achizitia de medicamente necesare tratamentului bolnavilor cu infectii SARS-CoV-2, a anuntat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se discuta mai multe proiecte de hotarare prin care se vor aloca bani din fondul de rezerva. Unul dintre actele normative prevede alocarea de fonduri pentru achizitionarea medicamentelor necesare pentru tratamentul…

- Procurorii DIICOT Iași, impreuna cu Poliția de Frontiera efectueaza joi dimineața 40 de percheziții domiciliare in București și pe raza a zece județe din țara, intr-un dosar care vizeaza destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu țigari, informeaza Agerpres. Perchezițiile au loc pe raza…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been registered so far in Bucharest - 56,015 and in the counties of Cluj - 18,209, Iasi - 16,692, Timis - 16,529, Prahova - 16,315, Brasov - 15,574, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Friday, according to AGERPRES. Over 12,000 cases were…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul doi pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Innoship va gestiona livrarea…