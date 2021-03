Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a fost intampinat cu vociferari și scandal, luni, in Parlament la dezbaterile privind bugetul pentru anul 2021, dar acesta a avut o replica ironica de fiecare data.„Stimati colegi ai coalitiei, stimati colegi din PNL, fara modestie va spun ca acest buget e cea mai importanta realizare…

- La dezbaterile generale asupra celor doua proiecte de buget, Guvernului i se aloca 50 de minute, iar grupurile parlamentare vor avea la dispozitie 78 de minute, cate 10 secunde pentru fiecare parlamentar. Astfel, PSD va avea la dispozitie 26 minute, PNL – 22 minute, Alianta USR PLUS – 13 minute, AUR…

- Stolojan afirma ca Romania este „caz unic in Europa” in ceea ce priveste cheltuielile cu salariile si cu asistenta sociala, raportat la veniturile din impozite si taxe.„Aici e o discutie mare care trebuie facuta. Noi trebuie sa intelegem ca acest sistem nu poate functiona in continuare in perspectiva…

- Stolojan afirma ca Romania este „caz unic in Europa” in ceea ce priveste cheltuielile cu salariile si cu asistenta sociala, raportat la veniturile din impozite si taxe. Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic „Aici e o discutie mare care trebuie facuta.…

- Fostul premier Theodor Stolojan sustine ca in Romania cheltuielile cu salariile din sistemul bugetar si cu asistenta sociala sunt mari in raport cu veniturile colectate din impozite si taxe. El afirma ca guvernantii „vor trebui sa se gandeasca in viitor” la majorari de taxe si impozite sau la introducerea…

- Fostul prim ministru Theodor Stolojan afirma ca Romania este „caz unic in Europa” in ceea ce priveste cheltuielile cu salariile si cu asistenta sociala, raportat la veniturile din impozite si taxe. „Aici e o discutie mare care trebuie facuta. Noi trebuie sa intelegem ca acest sistem nu poate functiona…

- „Cand se urca scroafa in pom, cine tace nu e om. Asta se intampla in zilele noastre, pentru ca deja au trecut doua saptamani, avem 21 de morti si nu am vazut masurile, domnule ministru. Ne-ati promis ca veti lua niste masuri cu privire la spitalele din Romania, unde se plimba, din pacate, mortul de…

- "Am votat cu gandul la o majoritate parlamentara care sa poata aduce romanilor o formula guvernamentala cu specialisti, cu oameni competenti, care sa gestioneze mult mai performant criza sanitara (...) Am votat, de asemenea, pentru o majoritate parlamentara care sa puna bazele unei formule guvernamentale…