Cîțu, dedicație rock pentru elevi în prima zi de școală Premierul Florin Cițu este așteptat sa participe la ceremonia de deschidere a noului an școlar la Liceul Gheorghe Lazar. Inainte de festivitate, el a ținut sa transmita elevilor un mesaj. Pe o rețea de socializare el a postat urarea ”You are going to rock this year!” insoțita de o melodie rock. La cereminia de la […] The post Cițu, dedicație rock pentru elevi in prima zi de școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prefecții și subprefecții USR PLUS au fost destituiți din funcție in ședința de Guvern de joi. Este vorba despre 14 prefecți, inclusiv cel al Capitalei, precum și 28 de subprefecți. Premierul Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de Guvern ca nu va face alte numiri in locul prefecților și subprefecților…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca relația cu USR-PLUS nu este distrusa in totalitate, iar daca parlamentarii formațiunii iși retrag semnaturile de pe moțiunea de cenzura, atunci se pot așeza la masa pentru a discuta. ”Sa te aliezi cu inamicul PNL, sa vrei sa dai jos propriul Guvern și apoi sa zici…

- Florin Cițu a avut o intalnire scurta, luni, cu președintele Klaus Iohannis. Premierul a parasit sediul de la Cotroceni dupa numai jumatate de ora. Premierul Florin Cițu a fost chemat la Cotroceni la ora 12.30, la intalnirea cu președintele, pe tema crizei guvernamentale. Conform unor surse politice,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, și-a scos singur la concurs un post de director in cadrul instituției, de teama ca va fi inlocuit, conform jurnalistului Cristian Vasilcoiu. Ziaristul a postat, pe Facebook, mai multe exemple din ultimele zile, ale unor concursuri “cu dedicație”…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- Un elev, candidat la Evaluarea Naționala a obținut o nota la matematica la care nici chiar el nu s-ar fi așteptat. Inițial a fost notat cu nota 3 la matematica, iar dupa contestație, nota finala a fost 8,25. Este vorba de un elev de la Scoala nr. 28 din Galati caruia contestația i-a adus cinci […] The…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca nu sunt motive ca in Romania sa existe și valul patru, mai ales ca Guvernul a dus vaccinul „cam peste tot” și campania de vaccinare funcționeaza, dovada fiind scaderea numarului de persoane infectate. „In ceea ce ne privește, ca Guvern, am dus vaccinul cam…