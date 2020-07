Cîțu, atac la Ciolacu: ”Ameninţă public – ori dublaţi alocaţiile ori vă «mătur». Şantaj pe faţă” „Marcel Ciolacu, acum din intamplare in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, santajeaza public Guvernul Romaniei! Din functia de presedinte al CD, Marcel Ciolacu, cere guvernului sa nu respecte Constitutia Romaniei. Cat tupeu. Cata ipocrizie. Intarzie voit legea care salveaza vieti in Romania sub pretextul ca incalca drepturi fundamentale ale romanilor iar in acelasi timp santajeaza in cel mai mizerabil mod guvernul Romaniei. Tupeul socialistilor este fara margini. Ameninta public - ori dublati alocatiile ori va «matur». Santaj pe fata. Credeti ca presedintele CCR va iesi public sa-i… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

