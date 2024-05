Citi: Pieţele financiare din Turcia sunt în pragul unei ”renaşteri” Dupa mai bine de jumatate de deceniu de depreciere dramatica a monedei turcesti, lira, erodare a rezervelor valutare si o politica monetara neortodoxa, economia Turciei are cicatrici. Cifrele oficiale din aprilie arata ca inflatia in tara cu 85 de milioane de locuitori este de aproape 70%, turcii au dificultati sa-si permita bunuri de baza, iar lira a pierdut aproximativ 81% din valoarea sa fata de dolar comparativ cu 2019. Exercitand un control strans asupra bancii centrale, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a refuzat in ultimii ani sa majoreze dobanzile, numindu-le ”mama tuturor relelor”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

