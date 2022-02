Cîtă pîine consumă anual un locuitor al Moldovei Deși avem o bucatarie variata, iar multe din bucatele noastre le lasa gura apa strainilor, totuși, pentru moldoveni, alimentul principal și nelipsit de pe masa ramine a fi... Piinea. Statistica arata ca un moldovean maninca aproape 120 de kilograme de panificație pe an, adica cam 10 kilograme pe luna. E exagerat de mult, spun nutriționiștii care ne recomanda sa ne cizelam gustul, firește, cu sa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Palmeiras Sao Paulo a devenit prima echipa braziliana care a reusit sa ocupe primul loc in clasamentul anual al Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicitatii joi ierarhia pe anul 2021, informeaza EFE. „Pentru prima oara in istorie, un club brazilian…

- Prețurile la apartamente în Chișinau au crescut în medie cu 20% în ultimul un an și jumatate. În special, apartamentele în varianta alba din blocurile noi sunt cele care dicteaza tendințele pe piața imobiliara, susține Victor Cernomorcenco, un specialist Imobiliar din…

- Contractele de achizitii de locuinte in Turcia de catre cetateni straini au atins un numar record in luna noiembrie, arata datele oficiale publicate marti, dupa ce deprecierea lirei turcesti a ieftinit casele pentru cei care le-au cumparat cu valuta, transmite Reuters. Institutul de Statistica…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna octombrie 2021 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, insa in randul statelor membre Romania a inregistrat cea mai importanta scadere a productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, marti,…

- Cercetatorii francezi au ajuns la concluzia ca o persoana ingereaza, in medie, patru kilograme de aditivi anual. Ce-i de facut? Explica Mathilde Touvier, cercetator și epidemiolog nutriționist, pentru Europa1. Patru kilograme. Este cantitatea medie de aditivi pe care fiecare francez o inghite in fiecare…

- Cazul copilului electrocutat pe un vagon de tren: Salvați Copiii Romania a dotat singura Unitate Functionala de Arsi de uz pediatric din regiunea Moldovei, pentru ca baiatul sa poata fi tratat corespunzator. Iași, 24 noiembrie 2021: Baiatul in varsta de 15 ani care s-a electrocutat, la mijlocul lunii…

- Romania, pe locul 10 in Europa la consumul de alcool pur in Topul OMS. Cati litri de spirtoase consuma anual un roman Un roman consuma in medie 11 litri de alcool pur pe an, valoare ce pozitioneaza piata locala in prima parte a clasamentului european, intr-un top realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Un roman consuma anual 11 litri de alcool pur, piata locala fiind intre primii zece clasati la nivel european. Pe primele locuri in top, cu un consum de aproape 13 litri per capita, se afla Letonia si Cehia, iar la coada clasamentului sunt Italia, Suedia si Grecia cu cifre aproape la jumatate, anunța…