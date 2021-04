Cît timp putem păstra ceaiul infuzat In primul rind, daca ai facut mai mult ceai decit poți bea, pastreaza-l in frigider. Acest lucru va face sa dureze mai mult. Ceaiul preparat poate dura pina la cinci zile daca il țineti la frigider. Acesta trebuie pastrat intr-un recipient etanș pentru a preveni absorbția mirosurilor sau aromelor altor alimente și bauturi din frigider. De asemenea, previne formarea bacteriilor care ar putea alt Citeste articolul mai departe pe noi.md…

